білорусь та росія оголосили про нові військові навчання

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росія та білорусь планують провести нові військові навчання «Щит Союзу – 2023» наступного року, заявив міністр оборони віктор хренін під час спільної колегії оборонних відомств двох країн, що відбулася у середу, 2 листопада.

«Удосконалення уніфікованих військових систем продовжується. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють правову базу, проводять спільні навчання. Розпочалася підготовка до спільного оперативного навчання «Щит Союзу-2023», - повідомив чиновник.

Він запевнив, що навчання стануть «основним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ наступного року».

У своєму виступі він повідомив про зачитування доповідей «про основні напрями протидії спробам фальсифікації історії», а також про стан та напрями вдосконалення єдиної регіональної системи ППО.

Глава міноборони білорусі повторив пропагандистські кліше кремлівського режиму про те, що нібито триває «безпрецедентний тиск та гібридний вплив» на білорусь та росію. Він також заявив, що НАТО нібито покращує військову інфраструктуру біля кордонів Союзної держави.

Додамо

Як відомо, раніше самопроголошений президент олександр лукашенко доручив провести перевірку збройних сил республіки.