беларусь и россия объявили о новых военных учениях

Детали

россия и беларусь планируют провести новые военные учения «Щит Союза – 2023» в следующем году, заявил министр обороны виктор хренин во время совместной коллегии оборонных ведомств двух стран, состоявшейся в среду, 2 ноября.

«Совершенствование унифицированных военных систем продолжается. С этой целью наши органы военного управления проводят совместные мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют правовую базу, проводят совместные учения. Началась подготовка к совместному оперативному обучению «Щит Союза-2023», - сообщил чиновник.

Он заверил, что учения станут «основным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году».

В своем выступлении он сообщил о зачитывании докладов «об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории», а также о состоянии и направлениях совершенствования единой региональной системы ПВО.

Глава минобороны беларуси повторил пропагандистские клише кремлевского режима о якобы продолжающемся «беспрецедентном давлении и гибридном влиянии» на беларусь и россию. Он также заявил, что НАТО якобы улучшает военную инфраструктуру у границ Союзного государства.

Добавим

Как известно, ранее самопровозглашенный президент александр лукашенко поручил провести проверку вооруженных сил республики.