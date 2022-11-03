Для подготовки ударной группировки в беларуси необходимо два-три месяца - Генштаб

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“В беларусь в настоящее время осуществляется перемещение военнослужащих россии, преимущественно укомплектованных мобилизованными. Поэтому мы понимаем, что для подготовки этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих, согласование подразделений и соответственно спланировать и определить какие-то задачи. В ближайшие недели это не ожидается. Это возможно не раньше, чем через два-три месяца”, – сказал Громов.

Детали

Он добавил, что группировки Сил обороны продолжают вести стабилизационные и оборонные операции. В то же время, в целом ситуация вокруг создания совместной группировки войск россии и беларуси остается неоднозначной.

“С одной стороны, заявления и действия обеих сторон свидетельствуют, что текущая задача - отвлечение внимания и непосредственное оттягивание украинских войск с востока и юга нашей страны на северное направление. Однако в более отдаленной перспективе есть угроза формирования группировки, которая может быть задействована в агрессии против Украины", - отметил бригадный генерал.

Сейчас фиксируется перебрасывание по большей части подразделений первой танковой армии, прежде всего — второй мотострелковой дивизии, с российской территории вместе с техникой и только мобилизованными лицами, которые размещаются на основных военных полигонах беларуси.

"Так, в течение октября перемещено около 1,5 тысячи железнодорожных платформ с вооружением военной техникой, до 200 пассажирских вагонов, более сотни грузовых вагонов с военным имуществом", — добавил Громов.

Кроме этого, с территории беларуси продолжают наносить удары по территории Украины.

"Особая роль здесь отводится авиабазе в районе населенного пункта Лунинец Брестской области, где размещены иранские беспилотные летательные аппараты, а также размещается определенное количество их операторов", — сообщил Громов.

Отвечая на вопрос, будут ли предупреждены гражданские перед возможным наступлением врага, в частности в Киевской области, Громов ответил: "Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева, но и в тех местах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усложнить ситуацию. Что касается оповещения населения о наступлении противника, конечно, это не будет ни для кого тайна, но будем прилагать усилия для того, чтобы опередить противника в попытке захвата наших территорий".

Он добавил, что это не означает, что ВСУ будут вести боевые действия на территории россии или беларуси, а речь идет об устойчивой защите своих границ.

Дополнение

Глава минобороны беларуси сообщил о планах проведения совместно с россией военных учений в 2023 году.