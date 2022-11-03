В Генштабе проинформировали о возможном наступлении на Киев: ВСУ постараются опередить противника
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы противостоять возможному наступлению на Киев снова. Как сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, оборонные рубежи строятся не только в пределах Киева, но и по всем направлениям, где угроза остается реальной, передает УНН.
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"Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева. Оборонные позиции создаются в тех городах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усугубить ситуацию", - сказал Громов.
Детали
Громов констатировал, что в случае повторного наступления на Киев, это не будет ни для кого тайна, население будет информировано.
"Но мы будем прилагать усилия, чтобы опередить противника в попытке им захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ", - подчеркнул он.
Дополнение
Несмотря на объявление о завершении мобилизации, россия продолжает ее проводить в скрытом режиме.
Сохраняется угроза наступления с территории беларуси, однако ударную группировку, которая может угрожать Украине, там смогут сформировать только через два-три месяца.