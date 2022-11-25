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«По данным Командования Сухопутных войск ВС Украины, на данный момент не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления», - говорится в сообщении.

Однако в КГВА отмечают, что это не повод пренебрегать защитой столицы и безопасностью граждан.

«Поэтому военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонительных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления. На взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются долговременные огневые сооружения для ведения оборонного боя», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа продолжается. Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы противостоять возможному наступлению на Киев снова. Как сообщал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, оборонительные рубежи строятся не только в пределах Киева, но и во всех направлениях, где угроза остается реальной.



Военно-политическая власть республики беларусь постоянно нагнетает ситуацию на границах с Украиной, перекладывая свою ответственность на Украину. В комментарии УНН представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что Украина, в свою очередь, не нападает, а обороняется и продолжает укреплять собственные позиции.