Хотят напугать: в ГУР прокомментировали заявления о подготовке наступления из беларуси

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“Информационно-психологические специальные операции очень часто преследуют одновременно несколько целей. И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, опрокинуть силы из других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было”, – отметил Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что очень важно понимать цели врага и не вестись на такие провокации.

“Мы не говорим о том, что от режима лукашенко нет угрозы. Она есть, и лукашенко помогает путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем”, – добавил представитель ГУР.

Напомним

вооруженные силы республики беларусь и российской федерации будут проводить учения на белорусских военных полигонах по меньшей мере до 5 декабря.

Украинская разведка опровергла информацию о возможном нападении врага на Украину со стороны беларуси до конца ноября.