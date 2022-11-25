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Військові навчання в білорусі продовжили до 5 грудня

Військові навчання в білорусі продовжили до 5 грудня

Київ • УНН

 • 1687730 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Збройні сили республіки білорусь та російської федерації проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 5 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Цитата

«Навчання зс рб/рф у білорусі продовжено як мінімум до 5 грудня. 3-4 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані зс рф, цього тижня працюватимуть без вихідних: «Осиповичський», «Обуз-Ліснівський», «Лепельський», «Доманова», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах з 28 листопада виглядає так:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 03.12;
  • Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 02.12;
  • Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 02.12;
  • Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 04.12;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 02.12;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 05.12;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 04.12;
  • Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 04.12.

Загальна кількість продовжень військових навчань з 29 квітня 2022 року становить 31 тиждень. білоруська армія стала більш підготовлена для оборонних операцій. Однак, як зазначають військові експерти, вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

Доповнення

білоруська армія не братиме участі у війні, розв'язаній росією проти України, запевняє диктатор білорусі олександр лукашенко.

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