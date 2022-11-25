Военные учения в беларуси продлили до 5 декабря

Цитата

«Обучение вс рб/рф в беларуси продлено как минимум до 5 декабря. 3-4 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы вс рф, на этой неделе будут работать без выходных: «Осиповичский», «Обуз-Лесновский», «Лепельский», «Доманова», – говорится в сообщении.

Детали

В целом продолжение учений на белорусских полигонах с 28 ноября выглядит так:



227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 03.12;



Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 02.12;



Полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 02.12;



Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 04.12;



212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 02.12;



230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 05.12;



174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 04.12;



Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 04.12.



Общее количество продолжений военных учений с 29 апреля 2022 составляет 31 неделю. белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций. Однако, как отмечают военные эксперты, она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

Дополнение

белорусская армия не будет участвовать в войне, развязанной россией против Украины, уверяет диктатор беларуси александр лукашенко.