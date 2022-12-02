В Беларусь прибыли российские генералы — мониторинговая группа

Детали

По информации мониторинговой службы, вчера утром на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский Ту-154М ВКС РФ (RA-85686), прилетевший с аэродрома Чкаловский.

Цитата

"Известно, что борт доставил в Минск группу российских генералов. В пропагандистских ресурсах об этом визите пока не сообщалось. На опубликованных кадрах совещания у Лукашенко российских генералов не отмечалось", — говорится в сообщении.

Тем же утром в воздушное пространство РБ зашел правительственный VIP-борт Специального летного отряда Россия (RA-09007). Борт направлялся в сторону Минска. Кто находился на борту самолета — пока не известно.

24-25 ноября сообщалось о визите группы российских генералов в РБ. Тогда целью визита называлась инспекция хода военной подготовки так называемой региональной группировки войск (РГВ) на полигонах РБ. О визите российских военных МО РБ так и не сообщило. Можно предположить, что новый визит - это продолжение "инспекции", начатой неделю назад.

Добавим

РФ перебросила в Беларусь не менее 15 ЗРК "Тор-М2".