В Беларусь прибыли российские генералы — мониторинговая группа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На беларусском аэродроме в Мачулищах приземлился Ту-154М ВКС России, привезший с аэродрома "Чкаловский" российских генералов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Детали
По информации мониторинговой службы, вчера утром на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский Ту-154М ВКС РФ (RA-85686), прилетевший с аэродрома Чкаловский.
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"Известно, что борт доставил в Минск группу российских генералов. В пропагандистских ресурсах об этом визите пока не сообщалось. На опубликованных кадрах совещания у Лукашенко российских генералов не отмечалось", — говорится в сообщении.
Тем же утром в воздушное пространство РБ зашел правительственный VIP-борт Специального летного отряда Россия (RA-09007). Борт направлялся в сторону Минска. Кто находился на борту самолета — пока не известно.
24-25 ноября сообщалось о визите группы российских генералов в РБ. Тогда целью визита называлась инспекция хода военной подготовки так называемой региональной группировки войск (РГВ) на полигонах РБ. О визите российских военных МО РБ так и не сообщило. Можно предположить, что новый визит - это продолжение "инспекции", начатой неделю назад.
Добавим
РФ перебросила в Беларусь не менее 15 ЗРК "Тор-М2".