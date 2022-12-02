Навчання зс білорусі та рф продовжено щонайменше до 12 грудня - моніторинг

Деталі

Графік проведення навчань свідчить, що 3-4 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані зс рф, цього тижня працюватимуть без вихідних: «Осиповичський», «Обуз-Ліснівський», «Лепельський», «Доманово».

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:



227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 10.12;



Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 09.12;



Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 10:12;



Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 11.12;



212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 09.12;



230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 12.12;



174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 11.12;



Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 11.12.



"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 32 тижні. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.

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