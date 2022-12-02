Навчання зс білорусі та рф продовжено щонайменше до 12 грудня - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Навчання зс рб та рф у білорусі продовжено щонайменше до 12 грудня, передає УНН посилаючись на моніторингову групу Беларускі Гаюн.
Деталі
Графік проведення навчань свідчить, що 3-4 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані зс рф, цього тижня працюватимуть без вихідних: «Осиповичський», «Обуз-Ліснівський», «Лепельський», «Доманово».
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
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- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 10.12;
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- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 09.12;
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- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 10:12;
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- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 11.12;
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- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 09.12;
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- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 12.12;
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- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 11.12;
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- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 11.12.
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"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 32 тижні. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.
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