«Літак путіна» помітили в повітряному просторі білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У повітряному просторі білорусі був помічений російський урядовий літак Ту-204, яким часто користується російський диктатор володимир путін. Про це повідомляє AKTU news з посиланням на сайт моніторингу польотів Flightradar24, повідомляє УНН.
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«Літак, який президент росії путін використовує як командний штаб, щойно влетів у повітряний простір білорусі. Перевірити, чи знаходиться путін на борту, неможливо», - йдеться у повідомлення.
Доповнення
Як повідомляла Белта, шойгу прибув у білорусь на переговори з білоруським колегою хроніним.
Зазначалося, що міноборони білорусі та росії обговорять питання військового співробітництва.
росія та білорусь підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки.