«Літак путіна» помітили в повітряному просторі білорусі

Цитата

«Літак, який президент росії путін використовує як командний штаб, щойно влетів у повітряний простір білорусі. Перевірити, чи знаходиться путін на борту, неможливо», - йдеться у повідомлення.

Доповнення

Як повідомляла Белта, шойгу прибув у білорусь на переговори з білоруським колегою хроніним.

Зазначалося, що міноборони білорусі та росії обговорять питання військового співробітництва.

росія та білорусь підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки.