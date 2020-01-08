Самолет Минобороны с группой экспертов вылетел в Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Самолет с 45 экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ. Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает УНН.
"Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран", - заявил он.
Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что вместе со специалистами Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Государственной авиационной службы, МАУ и представителями других ведомств Украины в Иран отправлены специалисты Главной инспекции Минобороны, которые являются экспертами в области расследования авиационных катастроф. Они примут участие в работе оперативной группы.
Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.
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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин ". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа . МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране .
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.