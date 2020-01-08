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Літак Міноборони з групою експертів вилетів до Ірану

Літак Міноборони з групою експертів вилетів до Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Літак з 45 експертами Міноборони України вилетів до Ірану після авіакатастрофи пасажирського літака МАУ. Про це написав на своїй сторінці в Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов, повідомляє УНН.

"Літак Міністерства оборони України з групою експертів вилетів до Ірану", - заявив він.

Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що разом з фахівцями Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державної авіаційної служби, МАУ та представниками інших відомств України в Іран відправлені спеціалісти Головної інспекції Міноборони, які є експертами у сфері розслідування авіаційних катастроф. Вони візьмуть участь в роботі оперативної групи.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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