Літак Міноборони з групою експертів вилетів до Ірану

КИЇВ. 9 січня. УНН. Літак з 45 експертами Міноборони України вилетів до Ірану після авіакатастрофи пасажирського літака МАУ. Про це написав на своїй сторінці в Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов, повідомляє УНН.