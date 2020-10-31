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Ноябрь придет в Украину с мокрым снегом и заморозками

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КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украину ноябрь придет с дождем и мокрым снегом. Как сообщили УНН в Укргидрометцентре, в Карпатах, кроме того, ожидаются заморозки.

"В следующие трое суток в большинстве областей пройдут дожди, завтра в Карпатах с мокрым снегом, 2 ноября в северных, центральных и южных областях без существенных осадков", - сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, умеренный.

"Температура ближайшей ночью 5-11 ° тепла, в западных областях, 2-3 ноября по всей Украине 1-7 ° тепла; днем 7-12 °, на юге и востоке страны до 15 °; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла", - добавили синоптики.

Напомним, в высокогорье Карпат сегодня выпал снег, а температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза.

Украинские Национальные Новости

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