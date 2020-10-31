Ноябрь придет в Украину с мокрым снегом и заморозками
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украину ноябрь придет с дождем и мокрым снегом. Как сообщили УНН в Укргидрометцентре, в Карпатах, кроме того, ожидаются заморозки.
"В следующие трое суток в большинстве областей пройдут дожди, завтра в Карпатах с мокрым снегом, 2 ноября в северных, центральных и южных областях без существенных осадков", - сообщили синоптики.
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, умеренный.
"Температура ближайшей ночью 5-11 ° тепла, в западных областях, 2-3 ноября по всей Украине 1-7 ° тепла; днем 7-12 °, на юге и востоке страны до 15 °; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла", - добавили синоптики.
Напомним, в высокогорье Карпат сегодня выпал снег, а температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза.