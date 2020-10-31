Листопад прийде в Україну з мокрим снігом і заморозками

“У наступні три доби в більшості областей пройдуть дощі, завтра в Карпатах з мокрим снігом, 2 листопада у північних, центральних та південних областях без істотних опадів”, — повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, помірний.

“Температура найближчої ночі 5-11° тепла, у західних областях, 2-3 листопада по всій Україні 1-7° тепла; вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°; у Карпатах вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла”, — додали синоптики.

Нагадаємо, у високогір’ї Карпат сьогодні випав сніг, а температура повітря знизилася до 4 градусів морозу.