Карпати засипало снігом: фото

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У високогір’ї Карпат сьогодні випав сніг, а температура повітря знизилася до 4 градусів морозу. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.