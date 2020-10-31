Карпати засипало снігом: фото
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У високогір’ї Карпат сьогодні випав сніг, а температура повітря знизилася до 4 градусів морозу. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
“Станом на 07:55, 31.10.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с., температура повітря -4°C. дрібний сніг”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що всередині жовтня високогір’я Карпат вкрило снігом.
Зазначимо, що синоптики прогнозують мокрий сніг у Карпатах наприкінці жовтня.