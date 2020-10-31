Карпаты засыпало снегом: фото
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В высокогорье Карпат сегодня выпал снег, а температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 7:55, 31.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха -4 °C. мелкий снег", - говорится в сообщении.
Напомним, что в середине октября высокогорье Карпат было покрыто снегом.
Отметим, что синоптики прогнозируют мокрый снег в Карпатах в конце октября.