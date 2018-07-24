Лесные пожары в Латвии: ЕС отказал в помощи

"Сейчас в Европе имеется только один свободный вертолет для тушения пожаров, так как с просьбой о международной помощи в тушении лесных пожаров обратились также Сербия, Греция, Финляндия. На данный момент Латвия "встала в очередь", - пояснили в государственной пожарно-спасательной службе.



Белоруссия уже откликнулась на просьбу, и вертолеты готовы вылететь в Латвию. Сейчас МВД и МИД оформляют необходимую для этого документацию.



Напомним, Латвия приняла решение попросить международную помощь в тушении пожара в Талсинском крае.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.

24 июля в греческом Красном Кресте сообщили, что были обнаружены тела около 26 жертв разрушительного лесного пожара в Греции. До этого, согласно подсчетам из официальных источников, погибшими в результате лесного пожара вблизи Мати неподалеку от Афин считались 24 человека. Таким образом количество жертв лесного пожара в Греции приблизилась к 50.