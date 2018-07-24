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Лісові пожежі в Латвії: ЄС відмовив у допомозі

Лісові пожежі в Латвії: ЄС відмовив у допомозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Вчора через сильні лісові пожежі уряд Латвії попросив допомоги в гасінні у ЄС, проте так як ресурси Євросоюзу не нескінченні, запит на допомогу був переправлений Білорусії. Про це повідомляє УНН з сссилкой на Delfi.

"Зараз в Європі є тільки один вільний вертоліт для гасіння пожеж, так як з проханням про міжнародну допомогу в гасінні лісових пожеж звернулися також Сербія, Греція, Фінляндія. На даний момент Латвія "встала в чергу", - пояснили в державній пожежно-рятувальній службі. 

Білорусія вже відгукнулася на прохання, і вертольоти готові вилетіти до Латвії. Зараз МВС і МЗС оформляють необхідну для цього документацію.

Нагадаємо, Латвія прийняла рішення попросити міжнародну допомогу в гасінні пожежі в Талсинскому краї.

Нагадаємо, вісім країн Євросоюзу беруть участь в боротьбі з лісовими пожежами в Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають в скандинавській країні. Допомогу запропонували Польща, Данія, Франція, Італія, Німеччина, Литва, Португалія і Австрія.

24 липня в грецькому Червоному Хресті повідомили, що були виявлені тіла близько 26 жертв руйнівної лісової пожежі в Греції. До цього, згідно з підрахунками з офіційних джерел, загиблими в результаті лісової пожежі поблизу Мати неподалік від Афін вважалися 24 людини. Таким чином кількість жертв лісової пожежі в Греції наблизилася до 50.

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