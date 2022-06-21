Лисичанск под атаками врага: около 30 оккупантов погибли, 50% из раненых не выживают - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В результате вчерашних атак на Лисичанск в Луганской области около 30 российских оккупантов погибли и вдвое больше раненых. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, добавив, что 50% раненых рашистов в дальнейшем не выживают, передает УНН.
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На вопрос, известны ли масштабы потерь россиян в результате вчерашних атак на Лисичанск, Гайдай в видео, распространенном в его Telegram, ответил: "Около 30 человек погибли и вдвое больше раненых, из которых, по обычной статистике россиян, 50% не выживают, потому что больницы переполнены, везти далеко для того, чтобы квалифицированное медицинское лечение получить".
Детали
Так, Гайдай рассказал, что вчера россияне наступали с разных направлений – в районах Камышевахи, Золотого, Горского. В то же время враг массово обстреливал Лисичанск.
Дополнение
20 июня Гайдай заявил, что крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Российские оккупанты начинают широкомасштабное наступление в области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области.
Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что перед врагом была поставлена задача дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.