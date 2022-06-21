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Лисичанськ під атаками ворога: близько 30 окупантів загинуло, 50% з поранених не виживають - Гайдай

Лисичанськ під атаками ворога: близько 30 окупантів загинуло, 50% з поранених не виживають - Гайдай

Київ • УНН

 • 84212 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок вчорашніх атак на Лисичанськ у Луганській області близько 30 російських окупантів загинуло і вдвічі більше поранених. Про це розповів голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, додавши, що 50% поранених рашистів надалі не виживають, передає УНН.

Цитата

На запитання, чи відомі масштаби втрат росіян внаслідок вчорашніх атак на Лисичанськ, Гайдай у відео, поширеному у його Telegram, відповів: "Близько 30 людей загинуло і вдвічі більше поранених, з яких, за звичайною статистикою росіян, 50% не виживають, тому що лікарні переповнені, везти треба далеко для того, щоб кваліфіковане медичне лікування отримати".

Деталі

Так, Гайдай розповів, що вчора росіяни наступали з різних напрямків – у районах Камишевахи, Золотого, Гірського. Водночас ворог масово обстрілював Лисичанськ.

Доповнення

20 червня Гайдай заявив, що вкрай тяжка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Російські окупанти починають широкомасштабний наступ в області, вони накопичили достатню кількість резервів, і сьогодні у вогні усі вільні населені пункти області.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом було поставлено завдання дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

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