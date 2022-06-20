Оккупанты начинают широкомасштабное наступление в Луганской области - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Российские оккупанты начинают широкомасштабное наступление в области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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“Сейчас тяжелейшая ситуация в Северодонецке и не только в Североденецке, на самом деле. Я думаю, что можно уже в принципе с уверенностью сказать, что российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление. Они аккумулировали огромное количество техники. То есть реально десятки, я имею в виду не 10-20, а десятки единиц тяжелой техники принимают участие в наступлении”, — рассказал Гайдай.
Детали
Он отметил, что сегодня в огне все свободные населенные пункты Луганской области.
Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что перед врагом была поставлена задача дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.