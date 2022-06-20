Окупанти розпочинають широкомасштабний наступ у Луганській області - Гайдай

Цитата

“Тепер найважча ситуація у Сєвєродонецьку і не тільки в Сєвєродонецьку, насправді. Я думаю, що можна вже в принципі з упевненістю сказати, що російська армія накопичила достатню кількість резервів для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ. Вони аккумулювали величезну кількість техніки. То є реально десятки, я маю на увазі не 10-20, а десятки одиниць важкої техніки беруть участь у наступі”, — розповів Гайдай.

Деталі

Він зазначив, що сьогодні у вогні є всі вільні населені пункти Луганської області.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом було поставлено завдання дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.