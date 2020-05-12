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Только треть общественных организаций считает успешной свою деятельность во время пандемии - опрос

Киев • УНН

 • 9812 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Треть общественных организаций считает, что во время пандемии успешно проявили себя и стали более известными в обществе. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива "Гражданское общество в условиях пандемии COVID-19: как общественные организации справляются с новой реальностью?", передает УНН.

Только треть общественных организаций считает успешной свою деятельность во время пандемии - опрос

"Мнения экспертов относительно того, как ОО проявили себя во время пандемии, разошлись. Треть согласна с утверждением, что во время пандемии успешно проявили себя и стали более известными в обществе ряд общественных организаций и лидеров, треть считает, что этого не произошло, остальные придерживаются промежуточной точки зрения", - говорится в результатах исследования.

Однако лишь четверть экспертов согласны с тем, что во время пандемии коронавируса зародились новые общественные движения, организации и выдвинулись новые лидеры и не считают, что существенно изменилась влиятельность в обществе партийно-политических структур и независимых гражданских структур.

Отмечается, что в целом опрошенные оценили роль общественных активистов в общественных изменениях как высокую - 7 из 10 максимальных баллов, а главными приоритетами в деятельности общественных организаций в условиях пандемии назвали контроль деятельности власти и защиту социально уязвимых групп населения.

Представители ОО считают, что их внимание должно быть также сфокусировано на том, чтобы предоставлять людям юридическую и другую помощь в отстаивании своих прав, проводить независимые аналитические исследования и предлагать способы решения социальных проблем.

Исходя из результатов исследования, в большинстве общественных организаций изменилась деятельность с развертыванием пандемии COVID-19 в Украине. Основным направлением их деятельности стало проведение информационного разъяснения относительно пандемии.

Напомним, пандемия коронавируса умножила солидарность и взаимодоверие среди украинцев.

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