Лише третина громадських організацій вважає успішною свою діяльність під час пандемії – опитування

"Думки експертів щодо того, як ГО проявили себе під час пандемії, розійшлися. Третина згодна з твердженням, що під час пандемії успішно проявили себе і стали більш відомими у суспільстві низка громадських організацій та лідерів, третина вважає, що цього не сталося, решта дотримується проміжної точки зору", - йдеться в результатах дослідження.

Проте лише чверть експертів згодні з тим, що під час пандемії коронавірусу зародилися нові громадські рухи, організації та висунулися нові лідери і не вважають, що істотно змінилася впливовість у суспільстві партійно-політичних структур та незалежних громадянських структур.

Зазначається, що загалом опитані оцінили роль громадських активістів у суспільних змінах як високу – 7 із 10 максимальних балів, а головними пріоритетами у діяльності громадських організацій в умовах пандемії назвали контроль діяльності влади та захист соціально вразливих груп населення.

Представники ГО вважають, що їх увага має бути також сфокусована на тому, щоб надавати людям юридичну та іншу допомогу в обстоюванні своїх прав, проводити незалежні аналітичні дослідження та пропонувати способи вирішення соціальних проблем.

Виходячи з результатів дослідження, у більшості громадських організацій змінилася діяльність із розгортанням пандемії COVID-19 в Україні. Основним напрямом їхньої діяльності стало проведення інформаційного роз’яснення стосовно пандемії.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу примножила солідарність та взаємодовіру серед українців.