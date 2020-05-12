Пандемія коронавірусу примножила солідарність та взаємодовіру серед українців - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Половина представників громадських організацій вважають, що пандемія коронавірусу примножила у суспільстві зв’язки, солідарність та взаємодовіру. Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва "Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?", передає УНН.
“Половина опитаних (50%) погодилася з тим, що пандемія примножила у суспільстві те, що визначається як „соціальний капітал“ — людські зв’язки, солідарність, взаємодовіру та допомогла виробити навички та технології самоорганізації”, — йдеться у результатах дослідження.
Проте 23% опитаних скоріше не погодились з цим.
Також теза, що спалах епідемії показав людям їхні можливості та силу, набрала рівну кількість відповідей серед тих, хто погодився з нею, та тих, хто як погодився, так і ні.
Додамо, що опитування проведено Фондом “Демократичні ініціативи” з 15 квітня по 1 травня 2020 року серед представників громадських організацій. Загалом отримано 75 відповідей.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них 375 протягом останньої доби.