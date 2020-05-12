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Пандемия коронавируса умножила солидарность и взаимодоверие среди украинцев - опрос

Киев • УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Половина представителей общественных организаций считают, что пандемия коронавируса умножила в обществе связи, солидарность и взаимодоверие. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива "Гражданское общество в условиях пандемии COVID-19: как общественные организации справляются с новой реальностью?", передает УНН.

Пандемия коронавируса умножила солидарность и взаимодоверие среди украинцев - опрос

"Половина опрошенных (50%) согласилась с тем, что пандемия умножила в обществе то, что определяется как "социальный капитал" - человеческие связи, солидарность, взаимное доверие и помогла выработать навыки и технологии самоорганизации", - говорится в результатах исследования.

Однако 23% опрошенных скорее не согласились с этим.

Также тезис, что вспышка эпидемии показала людям их возможности и силу, набрала равное количество ответов среди тех, кто согласился с ней, и тех, кто как согласился, так и нет.

Добавим, что опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" с 15 апреля по 1 мая 2020 года среди представителей общественных организаций. В общем получено 75 ответов.

Напомним, что в Украине на 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 за последние сутки.

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