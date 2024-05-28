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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго

Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 07:17  •  2579 просмотра

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На сегодня Украина не прогнозирует ограничения потребления электроэнергии, а импорт планируется из 5 стран - Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Лимиты потребления для областей Украины сегодня не прогнозируются. Импорт электроэнергии запланирован из 5 стран. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Укрэнерго, передает УНН

Сегодня применение лимитов потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины не прогнозируется

- говорится в сообщении. 

В Укрэнерго отметили, что ограничения электричества не прогнозируют из-за выхода из ремонта энергоблока на одной из АЭС. 

В компании также рассказали, что вчера, 27 мая, на запрос оператора энергосистемы Польши, Украина с 13:00 до 17:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны. 

Сети "Укрэнерго" и Облэнерго

Вечером и утром действием защиты отключались три высоковольтные линии «Укрэнерго» в центральном и западном регионах. Обесточивания потребителей не было, линии возвращены в работу. 

По данным Укрэнерго, на утро обесточены 405 населенных пунктов. Из-за боевых действий  есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Импорт и экспорт 

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 17 222 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 475 МВт.

Экспорт же, как подчеркнули в Укрэнерго, не происходит и не предвидится.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
donetskДонецк
kharkivХарьков
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