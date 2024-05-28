Ліміти на електроенергію сьогодні не прогнозуються, заплановано імпорт із 5 країн - Укренерго
Київ • УНН
На сьогодні Україна не прогнозує обмеження споживання електроенергії, а імпорт планується з 5 країн - Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.
Ліміти споживання для областей України сьогодні не прогнозуються. Імпорт електроенергії заплановано з 5 країн. Про це повідомили у вівторок у пресслужбі Укренерго, передає УНН.
Сьогодні застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується
В Укренерго зазначили, що обмеження електрики не прогнозують через вихід з ремонту енергоблока на одній з АЕС.
В компанії також розповіли, що вчора, 27 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 17:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.
Мережі "Укренерго" та Обленерго
Ввечері та вранці дією захисту вимикались три високовольтні лінії "Укренерго" в центральному та західному регіонах. Знеструмлення споживачів не було, лінії повернуті в роботи.
За даними Укренерго, на ранок знеструмлено 405 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.
Імпорт та експорт
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 17 222 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 475 МВт.
Експорт же, як наголосили в Укренерго, не відбувається і не передбачається.