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Лечение Зеленского в "Феофании" предусмотрено протоколом: туда уже прорываются журналисты

Лечение Зеленского в "Феофании" предусмотрено протоколом: туда уже прорываются журналисты

Киев  •  УНН

 • 18474 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Лечение Президента Украины Владимира Зеленского в "Феофании" предусмотрено протоколом. Туда уже пытаются прорваться некоторые журналисты. Такую информацию у себя в Instagram опубликовала пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель, передает УНН.

"Где-то в 10:00 посыпались обвинения, что Президент занимает чье-то место в больнице. Притом, что решение переехать в больницу Президент принял, чтобы не тратить бюджетные средства на переформатирование дома для работы дистанционно и не отвлекать от работы медиков. А лечение Президента предусмотрено в этой больнице протоколом", - написала Мендель.

Она сообщила также, что около 14:15 узнала, что некоторые журналисты "пытаются прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни Президент и руководитель Офиса отправились на отдых".

По ее мнению, болезнь Президента стала "мощным источником для фейков, манипуляций и конспирологии".

Напомним, на этой неделе стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

Также сегодня стало известно, что Президент и глава ОП находятся в изолированных палатах киевской больницы "Феофания".

В Офисе Президента отмечают, что Зеленский и Ермак находятся в больнице, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией.

Украинские Национальные Новости

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