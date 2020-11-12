Лікування Зеленського у "Феофанії" передбачено протоколом: туди вже прориваються журналісти

"Десь о 10:00 посипалися звинувачення, що Президент займає чиєсь місце в лікарні. Притому, що рішення переїхати до лікарні Президент прийняв, аби не витрачати бюджетні кошти на переформатування дому для роботи дистанційно та не відволікати від роботи медиків. А лікування Президента передбачено в цій лікарні протоколом", - написала Мендель.

Вона повідомила також, що близько 14:15 дізналась, що деякі журналісти "намагаються прорватися в лікарню, аби з'ясувати, чи правда, що "під приводом хвороби Президент та Керівник Офісу відправилися на відпочинок".

На її думку, хвороба Президента стала "потужним джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології".

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Крім того, стало відомо, що у глави ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.

Також сьогодні стало відомо, що Президент і глава ОП знаходяться в ізольованих палатах київської лікарні "Феофанія".

В Офісі Президента зазначають, що Зеленський та Єрмак перебувають у лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією.