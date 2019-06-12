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Врачи предупредили об опасности препарата, которым якобы лечат ВИЧ

Киев • УНН

 • 14900 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Препарат "Miracle Mineral Solution", который якобы предназначен для лечения ВИЧ и рака, содержит хлорит натрия, который нельзя использовать в качестве пищевых продуктов, диетических добавок или терапевтических продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Врачи предупредили об опасности препарата, которым якобы лечат ВИЧ

Отмечается, что еще в 2010 году ВОЗ впервые сообщил о негативных последствиях от использования "Miracle Mineral Solution".

Продукт содержит хлорит натрия и выпускается под названиями "Miracle Mineral Solution", "Miracle Mineral Supplement", "раствор для очистки воды (WPS)".

Хлорит натрия и диоксид хлора имеют антимикробные свойства и могут использоваться при очистке воды и дезинфекции твердых поверхностей.

Так, хлорит натрия используется в качестве раствора для орошения или погружения домашней птицы, мяса, овощей, фруктов и морепродуктов с целью дезинфекции. Однако, ни одно химическое вещество не имеет разрешения на использование в качестве пищевых продуктов, диетических добавок или терапевтических продуктов.

Обычно препарат продают через Интернет якобы для лечения ряда заболеваний: ВИЧ, туберкулез, малярия, гепатит, рак, аутизм, Денге и Чикунгунья.

"Распространенными побочными эффектами являются: рвота и диарея, приводящие к обезвоживанию, боли в животе и жгучей боли в горле. Кроме того были зарегистрированы сообщения о метгемоглобинемии и анурии, два сообщения о гемолитической анемии, одно о гистиоцитарном некротическом лимфадените и одно сообщение о смерти (не проверено)", - отметили в Минздраве.

Сейчас уже 18 стран сообщили о вреде для здоровья после использования препарата "Miracle Mineral Solution" (Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Чехия, Эстония, Франция, Ирландия, Мексика, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швейцария, Уганда Великобритания, Вануату и США).

Глобальная система ВОЗ по эпиднадзору и мониторингу некачественной и фальсифицированной медицинской продукции направила международное сообщение от 7 июня 2019 года с предупреждением об использовании продукта "Miracle Mineral Solution".

ВОЗ провело оценку токсичности хлорита натрия: допустимое суточное потребление составляет 30 мкг на 1 кг массы тела.

Напомним, в Украине запретили лекарственный препарат для лечения артериальной гипертензии.

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