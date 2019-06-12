В Україні заборонили лікарський препарат для лікування артеріальної гіпертензії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні заборонили лікарський засіб "Карвіум". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Забороняю реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Карвіум", таблетки по 6,25 мг, по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній пачці, серії 474364, виробництва С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румунiя. ", - сказано у документі.
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Довідка УНН: "Карвіум" - лікарський препарат для лікування артеріальної гіпертензії, хронічної стабільної стенокардії.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили антибіотик через летальний випадок.
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