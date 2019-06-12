В Украине запретили лекарственный препарат для лечения артериальной гипертензии

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Карвиум", таблетки по 6,25 мг, по 15 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной пачке, серии 474364, производства С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румыния", - говорится в документе.



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Справка УНН: "Карвиум" - лекарственный препарат для лечения артериальной гипертензии, хронической стабильной стенокардии.



Как сообщал УНН, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.



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