В Украине запретили лекарственный препарат для лечения артериальной гипертензии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Украине запретили лекарственное средство "Карвиум". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.
"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Карвиум", таблетки по 6,25 мг, по 15 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной пачке, серии 474364, производства С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румыния", - говорится в документе.
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Справка УНН: "Карвиум" - лекарственный препарат для лечения артериальной гипертензии, хронической стабильной стенокардии.
Как сообщал УНН, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.
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