Лікарі попередили про небезпеку препарату, яким начебто лікують ВІЛ

КИЇВ. 12 червня. УНН. Препарат "Miracle Mineral Solution", який начебто призначений для лікування ВІЛ та раку, містить хлорит натрію, який не можна використовувати в якості харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів. Про це повідомили у прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.