Лікарі попередили про небезпеку препарату, яким начебто лікують ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Препарат "Miracle Mineral Solution", який начебто призначений для лікування ВІЛ та раку, містить хлорит натрію, який не можна використовувати в якості харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів. Про це повідомили у прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
Зазначається, що ще у 2010 році ВООЗ вперше повідомило про негативні наслідки від використання "Miracle Mineral Solution".
Продукт містить хлорит натрію та випускається під назвами "Miracle Mineral Solution", "Miracle Mineral Supplement", "розчин для очищення води (WPS)".
Хлорит натрію та діоксид хлору мають антимікробні властивості та можуть використовуватися при очищенні води та дезінфекції твердих поверхонь.
Так, хлорит натрію використовується в якості розчину для зрошення або занурення домашньої птиці, м'яса, овочів, фруктів і морепродуктів з метою дезінфекції. Однак, жодна хімічна речовина не має дозволу на використання в якості харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів.
Зазвичай, препарат продають через Інтернет начебто для лікування ряду захворювань: ВІЛ, туберкульоз, малярія, гепатит, рак, аутизм, Денге та Чикунгунья.
"Поширеними побічними ефектами є: блювота та діарея, що призводять до зневоднення, болю в животі й пекучого болю в горлі. Крім того були зареєстровані повідомлення про метгемоглобінемію та анурію, два повідомлення про гемолітичну анемію, одне про гістіоцитарний некротичний лімфаденіт та одне повідомлення про смерть (не підтверджено)", - зазначили у МОЗ.
Наразі вже 18 країн повідомили про шкоду для здоров’я після використання препарату "Miracle Mineral Solution" (Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Ірландія, Мексика, Нова Зеландія, Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Уганда, Великобританія, Вануату та США).
Глобальна система ВООЗ з епіднагляду та моніторингу неякісної та фальсифікованої медичної продукції направила міжнародне повідомлення від 7 червня 2019 року з попередженням про використання продукту "Miracle Mineral Solution".
ВООЗ провело оцінку токсичності хлориту натрію: допустиме добове споживання становить 30 мкг на 1 кг маси тіла.
Нагадаємо, в Україні заборонили лікарський препарат для лікування артеріальної гіпертензії.