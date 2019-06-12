Лікарі попередили про небезпеку препарату, яким начебто лікують ВІЛ

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 11069 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 23241 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 41143 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 58507 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 70754 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 139058 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 90692 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 69972 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 307538 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175782 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
49%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 102023 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 48894 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 64492 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 37331 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 21930 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 139103 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 307563 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 242930 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 355504 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 368639 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 6336 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 10653 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 14276 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 22449 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 15319 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Лікарі попередили про небезпеку препарату, яким начебто лікують ВІЛ

Київ • УНН

 • 14900 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Препарат "Miracle Mineral Solution", який начебто призначений для лікування ВІЛ та раку, містить хлорит натрію, який не можна використовувати в якості харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів. Про це повідомили у прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Лікарі попередили про небезпеку препарату, яким начебто лікують ВІЛ

Зазначається, що ще у 2010 році ВООЗ вперше повідомило про негативні наслідки від використання "Miracle Mineral Solution".
Продукт містить хлорит натрію та випускається під назвами "Miracle Mineral Solution", "Miracle Mineral Supplement", "розчин для очищення води (WPS)".

Хлорит натрію та діоксид хлору мають антимікробні властивості та можуть використовуватися при очищенні води та дезінфекції твердих поверхонь.

Так, хлорит натрію використовується в якості розчину для зрошення або занурення домашньої птиці, м'яса, овочів, фруктів і морепродуктів з метою дезінфекції. Однак, жодна хімічна речовина не має дозволу на використання в якості харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів.

Зазвичай, препарат продають через Інтернет начебто для лікування ряду захворювань: ВІЛ, туберкульоз, малярія, гепатит, рак, аутизм, Денге та Чикунгунья.

"Поширеними побічними ефектами є: блювота та діарея, що призводять до зневоднення, болю в животі й пекучого болю в горлі. Крім того були зареєстровані повідомлення про метгемоглобінемію та анурію, два повідомлення про гемолітичну анемію, одне про гістіоцитарний некротичний лімфаденіт та одне повідомлення про смерть (не підтверджено)", - зазначили у МОЗ.

Наразі вже 18 країн повідомили про шкоду для здоров’я після використання препарату "Miracle Mineral Solution" (Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Ірландія, Мексика, Нова Зеландія, Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Уганда, Великобританія, Вануату та США).

Глобальна система ВООЗ з епіднагляду та моніторингу неякісної та фальсифікованої медичної продукції направила міжнародне повідомлення від 7 червня 2019 року з попередженням про використання продукту "Miracle Mineral Solution".

ВООЗ провело оцінку токсичності хлориту натрію: допустиме добове споживання становить 30 мкг на 1 кг маси тіла.

Нагадаємо, в Україні заборонили лікарський препарат для лікування артеріальної гіпертензії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62