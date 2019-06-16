Врач посоветовал методы защиты от летнего смога в Киеве

"Я рекомендую пациентам одевать маски, а в особо жаркие периоды, как сейчас, можно применять фильтры в нос - они позволяют дышать носом и при этом не пропускают пыль и аллергены. Также надо пить больше воды", - отметил медик.



По его словам, состояние воздуха в мегаполисе ухудшается из-за жары, накопления пыли и отсутствие ветра, который бы сдувал смог. Причем, как подчеркнул врач, пыль может подниматься на уровень 7-9 этажей, а на 4 этажа - меньше. Также уменьшается уровень загрязненного воздуха у воды, тогда как в центре города, особенно в ущельях, воздух хуже.



Напомним, высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве держаться до понедельника, 18 июня.