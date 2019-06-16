Лікар порадив методи захисту від літнього смогу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В спекотний засушливий період у Києві, коли значно погіршується стан повітря, слід захищати дихальні шляхи спеціальними масками або фільтрами для носу, які зупинять потрапляння пилу й алергенів. Про це повідомив доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології і алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Віктор Літус у коментарі кореспонденту УНН.
"Я рекомендую пацієнтам одягати маски, а в особливо спекотні періоди, як зараз, можна застосовувати фільтри в ніс – вони дозволяють дихати носом і при цьому не пропускають пил і алергени. Також треба пити більше води", - зазначив медик.
За його словами, стан повітря в мегаполісі погіршується через спеку, накопичення пилу і відсутність вітру, який би здував смог. Причому, як підкреслив лікар, пил може підніматись на рівень 7-9 поверхів, а на 4 поверху – менше. Також зменшується рівень забрудненого повітря біля води, тоді як в центрі міста, особливо, в ущелинах, повітря найгірше.
Нагадаємо, високий рівень забруднення повітря в Києві триматиметься до понеділка, 18 червня.