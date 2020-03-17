Врач дал советы, какие маски лучше использовать
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Для надежной защиты органов дыхания подойдут маски N35, или FFP2. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова, передает корреспондент УНН.
"Хотя маска не дает 100% защиты от инфицирования - она, прежде всего, предусматривает нераспространение инфекции тем, кто уже имеет коронавирусную инфекцию. Стоит носить всем. И чем жестче эти маски - например, N35, или FFP2 - они вроде респираторов - это более мощная и более надежная защита органов дыхания", - сказал Сергей Сова.
Он отметил, что также не нужно забывать, что вирус можно занести руками через слизистую оболочку глаз.
Напомним, нардепы пришли в Раду в масках.