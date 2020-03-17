Лікар дав поради, які маски краще використовувати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Для надійного захисту органів дихання підійдуть маски N35, або FFP2. Про це в ефірі УНН сказав доктор медичних наук, декан медфакультету Національного університету імені Богомольця Сергій Сова, передає кореспондент УНН.
“Хоча маска не дає 100% захисту від інфікування - вона, перш за все, передбачає нерозповсюдження інфекції тим, хто вже має коронавірусну інфекцію. Варто носити усім. І чим жорсткіше ці маски - наприклад, N35, або FFP2 - вони на кшталт респіраторів - це більш потужний і більш надійний захист органів дихання", - сказав Сергій Сова.
Він зазначив, що також не потрібно забувати, що вірус також можна занести руками через слизову оболонку очей.
Нагадаємо, нардепи прийшли до Ради у масках.