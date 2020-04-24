Лидеры ЕС одобрили пакет мер по восстановлению экономики

Принятую финпомощь предполагается выделить на оплату труда работников, а также для прямой финансовой помощи отдельным компаниям и странам ЕС с высоким уровнем государственного долга, передает информационное агентство dpa со ссылкой на неназванные источники среди участников саммита. Как сообщает информагентство dpa со ссылкой на участников саммита, средства для спасения экономики должны поступить до 1 июня.

Еще 10 апреля министр финансов стран-членов ЕС согласовали этот спасительный план, а теперь его утвердили на саммите. Утвержденный план содержит три главных пункта или “механизмы гарантий”, которые предусмотрены отдельно как для работников, так и для малого и среднего бизнеса, а также для таких проблемных государств, как Италия или Испания, которые уже имеют значительный уровень госдолга и которые в дополнение значительно пострадали от пандемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко провел встречу с представителями ВОЗ, ООН и ЕС о чем говорили

Первым пунктом этого пакета станет инициатива Европейской Комиссии под названием SURE, созданная для финансирования так называемых краткосрочных доплат, позволяющие компаниям снижать количество рабочих часов своих сотрудников с частичным возмещением государством причиненного этим убытков. Для реализации этой программы страны-члены ЕС должны внести 25 млрд евро в качестве гарантий. В случае такой финансовой поддержки Еврокомиссия привлечет к 100 млрд евро на рынке капитала на выгодных условиях и передаст его государствам ЕС именно для финансирования краткосрочных доплат.

Вторым пунктом назван гарантийный фонд для Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Однако здесь странам-членам ЕС также потребуется выделить 25 млрд евро. Эти средства позволили бы ЕИБ обеспечить кредитование бизнеса. В самом ЕИБ планируют мобилизовать в 200 млрд евро ликвидности, преимущественно для малого и среднего бизнеса.

Третьим элементом финподдержки станут защитные кредитные линии в рамках Европейского стабилизационного фонда (EMS). Однако в отличие от предоставленной во время еврокризиса помощи ESM, для этой “помощи во время кризиса в результате пандемии” не потребуют программ жесткой экономии. Единственным условием остается оговориться, что эти средства можно использовать только на прямые и косвенные расходы на здравоохранение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: ЕС решил предоставить Украине 1,2 млрд евро при COVID-19

Всего в виде кредитов могут выделить до 240 млрд евро. Каждая страна-получатель сможет получить финдомогу объемом до двух процентов ее валового внутреннего продукта (ВВП).

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель признала, что во время саммита участники не смогли достичь согласия по всем пунктам, хотя и согласились работать вместе. Меркель также отметила, что ФРГ нужно готовиться к увеличению выплат бюджета ЕС. По мнению Меркель, увеличение выплат Германией в европейский бюджет нужно, чтобы укрепить Европу после пандемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На переговорах Украины и ЕС обсудили пакет поддержки в 190 млн евро

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард во время видеоконференции предостерегла от недостаточного реагирования на экономические последствия коронавирусного кризиса. Европа рискует сделать слишком мало и слишком поздно, отметила она, добавив, что, по оценкам ЕЦБ, ВВП в Еврозоне в текущем году может сократиться на 15 процентов.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил необходимость выделять большие ресурсы на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. По его словам, эта сумма должна составить от пяти до десяти процентов от ВВП стран ЕС.