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Зеленський: ЄС вирішив надати Україні 1,2 млрд євро під час COVID-19

Зеленський: ЄС вирішив надати Україні 1,2 млрд євро під час COVID-19

Київ • УНН

 • 16251 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Європейска комісія оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро підтримки під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, що є безпрецедентною макрофінансовою допомогою. Про це написав у Twitter Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро підтримки під час COVID-19. Це безпрецедентна макрофінансова допомога", - написав Зеленський.

З його слів, рішення ЄС – не лише вияв солідарності.

"Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Справжні друзі пізнаються в біді", - додав Глава держави.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.

.@EU_Commission оголосила про рішення надати Україні €1,2 млрд підтримки під час #COVID19. Це безпрецедентна макрофінансова допомога. Рішення ЄС – не лише вияв солідарності. Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Справжні друзі пізнаються в біді.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2020

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