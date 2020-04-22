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Зеленский: ЕС решил предоставить Украине 1,2 млрд евро во время COVID-19

Зеленский: ЕС решил предоставить Украине 1,2 млрд евро во время COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16243 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрдевро поддержки во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19, что является беспрецедентной макрофинансовой помощью. Об этом написал в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время COVID-19. Это беспрецедентная макрофинансовая помощь", - написал Зеленский.

По его словам, решение ЕС - не только проявление солидарности.

"Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Настоящие друзья познаются в беде", - добавил Глава государства.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.

. @EU_Commission объявила о решении предоставить Украине € 1200000000 поддержки при # COVID19 . Это беспрецедентная макрофинансовая помощь. Решение ЕС - не только проявление солидарности. Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Настоящие друзья познаются в беде.

- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 22, 2020

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