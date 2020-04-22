Зеленский: ЕС решил предоставить Украине 1,2 млрд евро во время COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрдевро поддержки во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19, что является беспрецедентной макрофинансовой помощью. Об этом написал в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время COVID-19. Это беспрецедентная макрофинансовая помощь", - написал Зеленский.
По его словам, решение ЕС - не только проявление солидарности.
"Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Настоящие друзья познаются в беде", - добавил Глава государства.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.
. @EU_Commission объявила о решении предоставить Украине € 1200000000 поддержки при # COVID19 . Это беспрецедентная макрофинансовая помощь. Решение ЕС - не только проявление солидарности. Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Настоящие друзья познаются в беде.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 22, 2020