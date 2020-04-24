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Лідери ЄС схвалили пакет заходів для відновлення економіки

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Лідери країн ЄС під час саміту у четвер, 23 квітня, затвердили погоджений раніше план порятунку економіки в розмірі до 540 мільярдів євро, а також домовилися про створення фонду, за допомогою якого європейська економіка могла б швидше відновитися після спаду через пандемію коронавірусу. Захід відбувся в режимі відеоконференції, передає УНН із посиланням на DW.

Ухвалену фіндопомогу передбачається виділити на оплату праці працівників, а також для прямої фінансової допомоги окремим компаніям та країнам ЄС з високим рівнем державного боргу, передає інформаційне агентство dpa з посиланням на неназвані джерела серед учасників саміту. Як повідомляє інформагентство dpa з посиланням на учасників саміту, кошти для порятунку економіки мають надійти до 1 червня.

Ще 10 квітня міністри фінансів країн-членів ЄС погодили цей рятівний план, а тепер його затвердили на саміті. Затверджений план містить три головних пункти або “механізми гарантій”, передбачені окремо як для працівників, так і для малого і середнього бізнесу, а також для таких проблемних держав, як Італія або Іспанія, що вже мають значний рівень держборгу та які на додачу значно постраждали від пандемії COVID-19.

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Першим пунктом цього пакета стане ініціатива Європейської Комісії під назвою SURE, створена для фінансування так званих короткострокових доплат, що дозволяють компаніям знижувати кількість робочих годин своїм співробітникам з частковим відшкодуванням державою заподіяних цим збитків. Для реалізації цієї програми країни-члени ЄС мусять внести 25 мільярдів євро в якості гарантій. У разі такої фінансової підтримки Єврокомісія залучить до 100 мільярдів євро на ринку капіталу на вигідних умовах і передасть його державам ЄС саме для фінансування короткострокових доплат.

Другим пунктом названо гарантійний фонд для Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Однак тут країнам-членам ЄС також потрібно буде виділити 25 мільярдів євро. Ці кошти дозволили б ЄІБ забезпечити кредитування бізнесу. У самому ЄІБ планують мобілізувати до 200 мільярдів євро ліквідності, переважно для малого і середнього бізнесу.

Третім елементом фінпідтримки стануть захисні кредитні лінії в рамках Європейського стабілізаційного фонду (EMS). Однак на відміну від наданої під час єврокризи допомоги ESM, для цієї “допомоги під час кризи внаслідок пандемії” не вимагатимуть програм жорсткої економії. Єдиною умовою залишається застереження, що ці кошти можна використати лише на прямі й непрямі витрати на охорону здоров’я.

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Загалом у вигляді кредитів можуть виділити до 240 мільярдів євро. Кожна країна-одержувач зможе отримати фіндомогу обсягом до двох відсотків її валового внутрішнього продукту (ВВП).

Водночас канцлерка Німеччини Анґела Меркель визнала, що під час саміту учасники не змогли досягти згоди за всіма пунктами, хоч і згодилися працювати разом. Меркель також наголосила, що ФРН потрібно готуватися до збільшення виплат бюджету ЄС. На думку Меркель, збільшення виплат Німеччиною до європейського бюджету потрібне, щоб зміцнити Європу після пандемії COVID-19.

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Голова Європейського центробанку Крістін Лагард під час відеоконференції застерегла від недостатнього реагування на економічні наслідки коронавірусної кризи. Європа ризикує зробити занадто мало і занадто пізно, зазначила вона, додавши, що, за оцінками ЄЦБ, ВВП в Єврозоні в поточному році може скоротитися на 15 відсотків.

Президент Франції Еммануель Макрон також наголосив на необхідності виділяти більші ресурси на боротьбу з економічними наслідками пандемії коронавірусу. За його словами, ця суму має скласти від п’ять до десяти відсотків від ВВП країн ЄС.

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