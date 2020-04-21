На переговорах України і ЄС обговорили пакет підтримки у 190 мільйонів євро

ukru
16:58 • 1003 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 52034 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 153272 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 157295 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 164820 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 176630 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 158055 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183220 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144304 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149807 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.8 м/с
56 %
759 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 113983 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 105436 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 113608 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 65456 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 153166 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 153271 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 157294 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 164820 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 176629 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 158055 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 18629 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 65456 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 105436 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110288 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110501 перегляди
Актуальне
На переговорах України і ЄС обговорили пакет підтримки у 190 мільйонів євро

На переговорах України і ЄС обговорили пакет підтримки у 190 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 12306 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелєм напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, де особлива увага буде приділена Україні. Кулеба подякував Європейському Союзу за пакет підтримки України у 190 мільйонів євро, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС України.

Так, зі слів Кулеби, близько 15 млн євро будуть спрямовані на підтримку системи охорони здоров’я, 61 млн євро передбачений для підтримки економіки, 20 млн євро — для підтримки малих та середніх підприємств, 25 млн євро — малих фермерських господарств, 4 млн євро — на підтримку найбільш вразливих груп населення.

Глава МЗС також окремо подякував за додаткові 13 млн євро гуманітарної допомоги для населення на Донбасі, яке потерпає від війни.

У розмові Боррель також підтвердив готовність відвідати Україну з візитом, щойно ситуація дозволить відновити закордонні подорожі, та підкреслив, що це буде його перший закордонний візит.

Очільник дипломатії ЄС запевнив, що санкційна політика Євросоюзу щодо Росії залишається незмінною. Він зауважив, що санкції проти Росії мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Дмитро Кулеба детально поінформував Борреля про ситуацію на лінії розмежування та повідомив про нещодавній обмін.

Водночас, міністр зауважив, що за іншими напрямами перемовин у Мінську досягнути прогресу поки не вдається. Він також звернув увагу на становище українських політв’язнів, які досі незаконно утримуються у Криму та на території Росії.

Сторони обговорили пріоритети ключових реформ в Україні. Співрозмовники домовилися також активізувати спільні зусилля України та ЄС у протидії дезінформації, обсяг якої у часи пандемії значно зріс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС проведуть відеоконференцію з українською стороною.

Як повідомляв УНН, на початку квітня комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Олівер Варгеї повідомив що Європейський Союз виділить 962 млн євро для підтримки країн Східного партнерства в боротьбі з коронавірусом. З цих коштів, понад 190 млн буде направлено на допомогу Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74