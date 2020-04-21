На переговорах України і ЄС обговорили пакет підтримки у 190 мільйонів євро

Так, зі слів Кулеби, близько 15 млн євро будуть спрямовані на підтримку системи охорони здоров’я, 61 млн євро передбачений для підтримки економіки, 20 млн євро — для підтримки малих та середніх підприємств, 25 млн євро — малих фермерських господарств, 4 млн євро — на підтримку найбільш вразливих груп населення.

Глава МЗС також окремо подякував за додаткові 13 млн євро гуманітарної допомоги для населення на Донбасі, яке потерпає від війни.

У розмові Боррель також підтвердив готовність відвідати Україну з візитом, щойно ситуація дозволить відновити закордонні подорожі, та підкреслив, що це буде його перший закордонний візит.

Очільник дипломатії ЄС запевнив, що санкційна політика Євросоюзу щодо Росії залишається незмінною. Він зауважив, що санкції проти Росії мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Дмитро Кулеба детально поінформував Борреля про ситуацію на лінії розмежування та повідомив про нещодавній обмін.

Водночас, міністр зауважив, що за іншими напрямами перемовин у Мінську досягнути прогресу поки не вдається. Він також звернув увагу на становище українських політв’язнів, які досі незаконно утримуються у Криму та на території Росії.

Сторони обговорили пріоритети ключових реформ в Україні. Співрозмовники домовилися також активізувати спільні зусилля України та ЄС у протидії дезінформації, обсяг якої у часи пандемії значно зріс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС проведуть відеоконференцію з українською стороною.

Як повідомляв УНН, на початку квітня комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Олівер Варгеї повідомив що Європейський Союз виділить 962 млн євро для підтримки країн Східного партнерства в боротьбі з коронавірусом. З цих коштів, понад 190 млн буде направлено на допомогу Україні.