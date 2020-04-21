На переговорах Украины и ЕС обсудили пакет поддержки в 190 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелем накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, где особое внимание будет уделено Украине. Кулеба поблагодарил Европейскому Союзу за пакет поддержки Украины в 190 млн евро, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.
Так, по словам Кулебы, около 15 млн евро будут направлены на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрен для поддержки экономики, 20 млн евро — для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро — малых фермерских хозяйств, 4 млн евро — на поддержку наиболее уязвимых групп населения.
Глава МИД также поблагодарил за дополнительные 13 млн евро гуманитарной помощи для населения на Донбассе, страдающего от войны.
В разговоре Боррель также подтвердил готовность посетить Украину с визитом, как только ситуация позволит восстановить зарубежные путешествия, и подчеркнул, что это будет его первый зарубежный визит.
Глава дипломатии ЕС заверил, что санкционная политика Евросоюза в отношении России остается неизменной. Он отметил, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
Дмитрий Кулеба подробно проинформировал Борреля о ситуации на линии разграничения и сообщил о недавнем обмене.
В то же время, министр отметил, что по другим направлениям переговоров в Минске достичь прогресса пока не удается. Он также обратил внимание на положение украинских политзаключенных, которые до сих пор незаконно удерживаются в Крыму и на территории России.
Стороны обсудили приоритеты ключевых реформ в Украине. Собеседники договорились также активизировать совместные усилия Украины и ЕС в противодействии дезинформации, объем которой во времена пандемии значительно возрос.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня министры иностранных дел стран ЕС проведут видеоконференцию с украинской стороной.
Как сообщал УНН, в начале апреля комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи сообщил, что Европейский Союз выделит 962 млн евро для поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с коронавируса. Из этих средств, более 190 млн будут направлены на помощь Украине.