Пристайко провів зустріч із представниками ВООЗ, ООН та ЄС: про що говорили

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко провів зустріч з міжнародними партнерами ВООЗ, ООН та ЄС в рамках єдиного механізму координації надання Україні міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу. Про це Пристайко повідомив у себе в Twitter, передає УНН.

"Обговорив з ООН, ВООЗ та місією ЄС в Україні узагальнені потреби України у боротьбі з COVID-19: медичне обладнання, засоби, фінансову, експертну підтримку. Передали дані міжнародним партнерам для формування єдиного фінансового пакету", - повідомив Пристайко.

З його слів, Україна є активним учасником взаємообміну допомогою для подолання пандемії COVID-19, включаючи повітряну доставку вантажів, медичного спирту для дезінфекторів, обміну досвідом між лікарями України та ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Офісі віце-прем'єр-міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції України створений єдиний механізм координації надання Україні міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу.

Такий інструмент взаємодії дозволить прискорити комунікацію України з міжнародними партнерами та організаціями, які готові надавати допомогу, включаючи гуманітарну, фінансову та матеріально-технічну.

Had a meeting with @UN @WHO @EUDelegationUA to brief on #Ukraine's overall needs to overcome #COVID19. In close cooperation with international partners the Ukrainian government facilitates the delivery and distribution of the support. Our aim is to reach everyone in need

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 17, 2020

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