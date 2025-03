Пристайко провів зустріч із представниками ВООЗ, ООН та ЄС: про що говорили

"Обговорив з ООН, ВООЗ та місією ЄС в Україні узагальнені потреби України у боротьбі з COVID-19: медичне обладнання, засоби, фінансову, експертну підтримку. Передали дані міжнародним партнерам для формування єдиного фінансового пакету", - повідомив Пристайко.

З його слів, Україна є активним учасником взаємообміну допомогою для подолання пандемії COVID-19, включаючи повітряну доставку вантажів, медичного спирту для дезінфекторів, обміну досвідом між лікарями України та ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Офісі віце-прем'єр-міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції України створений єдиний механізм координації надання Україні міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу.

Такий інструмент взаємодії дозволить прискорити комунікацію України з міжнародними партнерами та організаціями, які готові надавати допомогу, включаючи гуманітарну, фінансову та матеріально-технічну.

