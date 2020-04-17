Пристайко провів зустріч із представниками ВООЗ, ООН та ЄС: про що говорили

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко провів зустріч з міжнародними партнерами ВООЗ, ООН та ЄС в рамках єдиного механізму координації надання Україні міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу. Про це Пристайко повідомив у себе в Twitter, передає УНН.