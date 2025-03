Пристайко провел встречу с представителями ВОЗ, ООН и ЕС: о чем говорили

"Обсудил с ООН, ВОЗ и миссией ЕС в Украине обобщенные потребности Украины в борьбе с COVID-19: медицинское оборудование, средства, финансовая, экспертная поддержка. Передали данные международным партнерам для формирования единого финансового пакета", - сообщил Пристайко.

По его словам, Украина является активным участником взаимообмена помощью для преодоления пандемии COVID-19, включая воздушную доставку грузов, медицинского спирта для дезинфекторов, обмена опытом между врачами Украины и ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что в Офисе вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины создан единый механизм координации предоставления Украиной международной помощи в противодействии распространению коронавируса.

Такой инструмент взаимодействия позволит ускорить коммуникацию Украины с международными партнерами и организациями, которые готовы оказывать помощь, включая гуманитарную, финансовую и материально-техническую.

