Лидеры ЕС потребуют новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана - Bloomberg

Лидеры Европейского Союза на следующей неделе потребуют новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана из-за их роли в помощи россии вести войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Доступ россии к чувствительным компонентам и технологиям, имеющим важное значение для ведения боевых действий, нужно и в дальнейшем ограничивать, - говорится в проекте выводов саммита лидеров ЕС 21-22 марта, который оказался в распоряжении издания.

Детали

Согласно документу, ограничения должны включать меры в отношении субъектов в третьих странах, которые способствуют незаконной торговле военными компонентами с россией.

В пректе также говорится, что лидеры членов ЕС также обсудят прогресс в использовании замороженных активов российского центрального банка.

Они также осудят недавнее решение Израиля разрешить строительство еще 3500 домов для своих граждан на Западном берегу реки Иордан, одной из двух основных палестинских территорий рядом с Газой.

Напомним

Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, еще больше усилив ограничения в отношении ее военного и оборонного сектора в ответ на продолжающееся вторжение россии в Украину.