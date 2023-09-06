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Лидеры Сената США выступили за продолжение помощи Украине

Лидеры Сената США выступили за продолжение помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США выразили поддержку продолжению помощи Украине, сообщает Reuters, пишет УНН

В прошлом месяце президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить около 40 миллиардов долларов дополнительных расходов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.

Цитата

"Мы также должны продолжать поддерживать наших друзей в Украине, сейчас больше чем когда-либо, поскольку контрнаступление против путинских сил в самом разгаре", — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, открывая заседание Сената после августовского перерыва.

"Самым главным приоритетом Сената должна быть безопасность американского народа. И в этом месяце мы будем иметь возможность сделать это с помощью дополнительных ассигнований на срочные приоритеты национальной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий", – заявил лидер республиканцев Митч Макконнелл.

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Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам в Белом доме во вторник, что администрация тесно сотрудничает как с Сенатом, так и с Палатой представителей над дополнительным пакетом помощи, который предусматривает финансирование до конца 2023 года.

Салливан сказал, что администрация считает, что сможет обеспечить необходимое финансирование.

"Разговоры были конструктивными, позитивными, содержательными, и мы ожидаем, что сможем пройти путь к надежному пакету, чтобы Украина могла получить то, что ей нужно", – сказал он.

Издание отмечает, что перспективы утвердить запрос Байдена на выделение средств могут быть менее радужными в Палате представителей, потому что там республиканцы имеют незначительное большинство. А некоторые из ультраправых, особенно те, кто больше всего поддерживает бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, критикует финансирование Киева США.

Просьба Байдена о помощи Украине поступила в тот момент, когда законодатели должны до крайнего срока 1 октября принять по крайней мере законопроект о краткосрочных расходах, чтобы избежать приостановки работы правительства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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