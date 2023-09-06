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Лідери Сенату США виступили за продовження допомоги Україні

Лідери Сенату США виступили за продовження допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Лідери демократів і республіканців у Сенаті США висловили підтримку продовженню допомоги Україні, повідомляє Reuters, пише УНН

Минулого місяця президент Джо Байден попросив Конгрес схвалити близько 40 мільярдів доларів додаткових витрат, у тому числі 24 мільярди доларів на Україну та інші міжнародні потреби.

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"Ми також повинні продовжувати підтримувати наших друзів в Україні, зараз більше ніж будь-коли, оскільки контрнаступ проти путінських сил у самому розпалі", — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, відкриваючи засідання Сенату після серпневої перерви.

"Найголовнішим пріоритетом Сенату має бути безпека американського народу. І цього місяця ми матимемо можливість зробити це за допомогою додаткових асигнувань на термінові пріоритети національної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих", – заявив лідер республіканців Мітч Макконнелл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ніколи не йдіть до когось додому без подарунка": Блінкен анонсував надання допомоги України

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам у Білому домі у вівторок, що адміністрація тісно співпрацює як з Сенатом, так і з Палатою представників над додатковим пакетом допомоги, який передбачає фінансування до кінця 2023 року.

Салліван сказав, що адміністрація вважає, що зможе забезпечити необхідне фінансування.

"Розмови були конструктивними, позитивними, змістовними, і ми очікуємо, що зможемо пройти шлях до надійного пакета, щоб Україна могла отримати те, що їй потрібно", – сказав він.

Видання зазначає, що перспективи затвердити запит Байдена на виділення коштів можуть бути менш райдужними в Палаті представників, тому що там республіканці мають незначну більшість. А дехто з ультраправих, особливо ті, хто найбільше підтримує колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, критикує фінансування Києва США.

Прохання Байдена про допомогу Україні надійшло в той момент, коли законодавці мають до крайнього терміну 1 жовтня прийняти принаймні законопроєкт про короткострокові витрати, щоб уникнути призупинки роботи уряду.

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